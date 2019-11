Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ : Rhein-Kreis zeichnet Journalisten aus

Rhein-Kreis Fünf Medienschaffende wurden am Freitag auf Schloss Dyck mit dem „Hermann Wilhelm Thywissen-Preis“ ausgezeichnet. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und prämiert Beiträge, die das Ehrenamt in der Gesellschaft stärken.

Sie leisten ihre Arbeit frewillig und uneigennützig: Ehrenamtler. Und gerade weil sie nur selten öffentlich über ihr Handeln unterrichten, ist die Berichterstattung über die gemeinnützige Arbeit eine wichtige. Fünf Journalisten, die sich vorbildlich mit dem Thema Ehrenamt auseinandergesetzt und die Geschichten der Helfer lebendig, emotional und inspirierend erzählt haben, wurden am Freitagnachmittag mit dem dem Preis „Pro Ehrenamt – Hermann Wilhelm Thywissen-Preis“ ausgezeichnet.

„Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“, erklärte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in seiner Eröffnungsrede zum Festakt im barocken Wasserschloss Dyck. Und so sei es wichtig, dem Ehrenamt „die öffentliche Anerkennung in der Gesellschaft zu verschaffen, die es verdient“. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leisteten die Preisträger.