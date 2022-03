Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk stellt neues Programm vor

Rhein-Kreis Das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ will Schüler für MINT-Berufe begeistern. Das soll möglichst praxisnah in Workshops geschehen. Jetzt liegt das neue Programm vor.

Programmieren, eine eigene App schreiben, interaktive Anwendungen mit der Roboter-Plattform Pepper nutzen, Filme drehen mit dem Smartphone – dies sind nur einige Themen der Kurse, die das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss in den nächsten Monaten für Jugendliche anbietet. Gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen und Hochschulen hat das zdi-Netzwerk wieder ein abwechslungsreiches Programm rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zusammengestellt. Alle Workshops sind kostenfrei. Das teilt der Kreis mit.

Die Teilnehmer erhalten Einblicke in verschiedene Berufsbilder und deren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. „Es ist uns ein Anliegen, Jugendlichen den Zugang zu Unternehmen und Hochschulen vor Ort zu eröffnen und mit den zdi-Angeboten die Chance zu geben, zu experimentieren und dabei unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen“, erklärt Kreisdirektor Dirk Brügge.

Neben bewährten Kursen warten auch neue Angebote auf die Schüler. In den Osterferien können sie in einem „Mediacamp“ im hybriden Format mit ihren Smartphones nicht nur einen eigenen Film drehen, sondern erhalten auch Einblicke in Story, Kamera, Ton, Titel, Musik und Schnitt beim Partnerunternehmen Link Instinct. Bei Betrieben wie Pierburg, Currenta und Windtest finden Ferienworkshops mit Experimenten unter professionellen Laborbedingungen statt.