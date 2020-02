zdi-Netzwerk Rhein-Kreis Neuss : Neue MINT-Kurse für Schüler

Rhein-Kreis Programmieren mit iOS oder Python, Filme drehen mit dem Smartphone, Digital Compositing oder autonomes Fahren – dies sind nur einige der Kursthemen, die das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss Jugendlichen in den nächsten Monaten anbietet.

Neben bewährten Lehrgängen warten auch neue Angebote auf die Schüler. In den Osterferien können sie in einem Mediacamp mit ihren Smartphones einen eigenen Film drehen. Um visuelle Effekte für die Filmindustrie, das sogenannte Digital Compositing, geht es in dem Kurs „Möge die Macht mit Dir sein“ für Schüler ab der neunten Klasse. Bei dem Automobilzulieferer Pierburg können Acht- bis Zehntklässler in dem Workshop „Heb‘ mit uns ab“ Mini-Hubschrauber bauen. Neu im Programm sind die Sommerferienkurse „TechnikLive“ bei Currenta (Klasse 9/10), ein Python-Kursus für Fortgeschrittene, ein App-Programmierkursus (beide ab Klasse 7) und der Kursus „Autonomes Fahren in der Duckietown“ (ab Klasse 9). Kleine mobile Roboter werden so programmiert, dass sie selbständig fahren.