Berufsorientierung im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk setzt verstärkt auf Online-Angebote

Rhein-Kreis Die Begeisterung für Fächer und Berufe in den sogenannten MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) lässt sich auch digital vermitteln. Das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) im Rhein-Kreis Neuss setzt angesichts der Corona-Pandemie daher verstärkt auf Online-Kurse.

Um auch in Zeiten von Hygiene- und Abstandsregeln ein interessantes Programm anbieten zu können, hat das zdi-Netzwerk gemeinsam mit Partnerunternehmen und Hochschulen entschieden, die meisten Lehrgänge in digitaler Form stattfinden zu lassen. Dabei gibt es auch inhaltlich einige Neuerungen im Programm – in Form von neuen Kursen.

Dazu zählt zum Beispiel ein Kursus, der sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt. Die Teilnehmer lernen, ihr eigenes Produkt mit „Computer Aided Design“ (CAD) zu programmieren und in 3D auszudrucken. In Kooperation mit der Rapschool NRW bietet das zdi-Netzwerk zudem ein neues Modul mit dem Titel „YouTube erklärt! Mint-Tutorial Workshop“ an. Das zdi-Partnerunternehmen Actega Rhenania schließlich bietet unter anderem Einblicke in sein neues Labor. Insgesamt arbeitet das Netzwerk mit rund zwei Dutzend Firmen im Kreis zusammen, hinzu kommen Schulen, Hochschulen und die Arbeitsagentur.