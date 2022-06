Workshops im Rhein-Kreis Neuss : zdi-Netzwerk lockt Schüler mit Sommerferien-Angebot

Rhein-Kreis Das zdi-Netzwerk möchte junge Menschen auch in den Sommerferien für den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern. Das Kürzel zdi steht für „Zukunft durch Innovation“, angeboten werden Workshops und Kurse für Schüler.

Kurzentschlossene können in den Ferien noch an zwei Kursen teilnehmen. Darauf weist der Rhein-Kreis Neuss hin. Der mehrtägige Workshop „Roboter Pepper – Interaktive Anwendungen mit der Humanoiden Roboterplattform Pepper“ richtet sich an Jugendliche ab Klasse 9.