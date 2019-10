Kurse für Schüler im Rhein-Kreis Neuss : Von Metall-3D-Druck bis Biodiesel

Rhein-Kreis Das ZDI-Netzwerk bietet in den Herbstferien Kurse für technikbegeisterte Schüler an.

(NGZ) In den kommenden Herbstferien bietet das Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) Rhein-Kreis Neuss wieder verschiedene Kurse für Schüler im MINT-Bereich an. „MINT“ ist eine Abkürzung und steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Beim Workshop „Einfach mal drucken! Oder steckt mehr dahinter??!“ am Mittwoch, 16. Oktober, bei der Firma Pierburg in Neuss geht es vorrangig um den Metall-3D-Druck und die weiteren Prozesse, wie man zu einem funktionsfähigen Bauteil gelangt. Die Teilnehmer können ihre eigenen Teile drucken und diese vollenden. Pierburg ist innerhalb von Rheinmetall Automotive Spezialist für die Bereiche Schadstoffreduzierung, Luftversorgung und Drosselklappen. Der Workshop für Schüler ab Klasse 10 informiert über gewerblich-technische Ausbildungsberufe.

Der Kursus „Webseiten-Programmierung“ ab Klasse 9 findet von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, im Kreismedienzentrum in Neuss-Holzheim statt. Er richtet sich speziell an Mädchen, die lernen möchten, wie man eine Webseite entwickelt. Gearbeitet wird mit dem bekanntesten und meistgenutzten Content-Management-System WordPress. Außerdem lernen die Teilnehmerinnen, wie Suchmaschinen funktionieren und wie die Inhalte einer Webseite gestaltet sein müssen, damit sie möglichst weit oben in Suchmaschinen-Rankings auftaucht.