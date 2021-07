Aktuelle Zahlen : 151 Corona-Infizierte im Rhein-Kreis Neuss

„Jeder sollte sich unbedingt impfen lassen und so sich selbst und andere schützen“, appelliert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Foto: dpa/Patrick Pleul

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Rhein-Kreis Neuss zwar im Vergleich zum Vortag gestiegen, dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Weiterhin gilt die Inzidenzstufe 0.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 151 Personen (Vortag: 131) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 7 (6) in einem Krankenhaus. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit. Unverändert 356 Personen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 17.930 Personen (17.925) sind wieder von der Infektion genesen.