Inzidenz bei 58 : Neusser stirbt an Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus

Neusser stirbt an Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Corona-Todesfälle ist im Rhein-Kreis auf 250 gestiegen. Aktuell ist bei 435 Menschen eine Infektion nachgewiesen. 87 von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.

Ein 72-jähriger Mann aus Neuss ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 250. Das teilt der Kreis mit. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 435 Personen (Vortag: 460) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 87 (Vortag: 88) in einem Krankenhaus. Insgesamt wurden im Kreisgebiet bislang 65 Fälle (Vortag: 65) der britischen Viruslinie B.1.1.7 sowie 1 Fall (Vortag: 1) der südafrikanischen Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Hierbei gibt es nach Kreisangaben aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.