Tiefststand seit 2013 Weniger Geburten je Frau im Rhein-Kreis

Im Rhein-Kreis wurde der höchste Wert bei der Geburtenziffer in den vergangenen zehn Jahren 2021, 2020,2018. 2017 und 2016 mit jeweils 1,7 ermittelt. Der höchste Wert bei Frauen mit deutscher Nationalität lag bei 1,6 in den Jahren 2021, 2020 und 2017. Bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit war der Wert im Zehnjahresvergleich 2018 (2,6) am höchsten.