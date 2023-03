Februar-Zahlen sind da Zahl der Arbeitslosen im Kreis ist leicht gestiegen

„Positiv stellen wir für unseren Agenturbezirk fest, dass der Frauenanteil in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wächst und Frauen etwas weniger als Männer von Arbeitslosigkeit betroffen sind“, erläutert Rainer Imkamp. „Gleichzeitig ist die Situation aber auch so, dass der Frauen-Anteil an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Vollzeit bei lediglich einem Drittel liegt und fast zwei Drittel der arbeitslosen Frauen keine Ausbildung haben.“