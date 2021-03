Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss : „Woche der Ausbildung“ mit zehn Online-Veranstaltungen

Rhein-Kreis Fünf Tage, fünf Themen, zehn Veranstaltungen – die Berufsberatung der Arbeitsagentur lädt Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern zur „Woche der Ausbildung“ ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fünf Tage, fünf Themen, zehn Veranstaltungen – die Berufsberatung der Arbeitsagentur lädt Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern zur „Woche der Ausbildung“ ein. Informiert wird vom 15. bis 19. März in einstündigen Video-Vorträgen mit der Möglichkeit, eine individuelle Beratung anzuschließen. Die Video-Vorträge der auch für den Rhein-Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach zu besuchen, ist einfach. „Von Montag bis Freitag hat jeder Tag ein neues Thema. Jeder Vortrag wird pro Tag zweimal gehalten, einmal morgens und einmal nachmittags. So haben Schulen die Möglichkeit, das jeweils einstündige Angebot der Berufsberatung in ihren Unterricht einzubauen. Und so können sich Jugendliche und junge Erwachsene am Nachmittag mit ihren Familien einwählen“, erläutert Philipp Scharner, Teamleiter der Berufsberatung im Rhein-Kreis. „Nach den Video-Vorträgen beraten wir die Teilnehmenden gerne in individuellen Gesprächen weiter.“

Philipp Scharner ist Teamleiter der Berufsberatung im Rhein-Kreis Neuss. Foto: AfA

Angeboten werden diese Themen: „Nicht immer geradeaus – außergewöhnliche Karrierewege“, Montag, 15. März, 10 Uhr und 16 Uhr: Von der Krankenpflegerin zur Chefärztin? Ein Berufsleben muss nicht immer gerade verlaufen, sondern kann gerne auch Kurven nehmen. Die Berufsberatung informiert anhand von Beispielen über spannende Karrierewege und mögliche Qualifizierungswege, die sich an eine Ausbildung anschließen können. „Ausbildung plus – Theorie und Praxis in einem Dualen Studium kombinieren“, Dienstag, 16. März, 10 Uhr und 16 Uhr: Die Berufsberatung informiert, wie ein Duales Studium funktioniert, wie und wann man sich bewerben sollte und gibt hilfreiche Tipps für Möglichkeiten in der Region.

„Ausbilder suchen Abiturienten“, Mittwoch, 17. März, 10 Uhr und 16 Uhr: Nach dem Abitur folgt ein Studium – das ist für viele ein logischer Weg. Es gibt aber auch viele spannende Ausbildungsmöglichkeiten für Abiturienten. Die Berufsberatung gibt einen Überblick.

„Über Geld spricht man nicht? Wir schon!“, Donnerstag, 18. März, 10 Uhr und 16 Uhr: „Mit einer Ausbildung verdient man nichts.“ Ist das wirklich so? Die Berufsberatung gibt einen Einblick in „unterschätzte Branchen“, die gleichzeitig gute Karrieremöglichkeiten im Anschluss an die Ausbildung bieten. „Es staubt schon lange nicht mehr! Ausbildung im Öffentlichen Dienst“, Freitag, 19. März, 10 und 14 Uhr: Der Öffentliche Dienst ist zukunftsorientiert und krisensicher, und er bietet eine Vielzahl spannender Berufe und abwechslungsreicher Tätigkeitsfelder. Die Berufsberatung gibt einen Überblick.

Zur „Woche der Ausbildung“ wird die Arbeitsagentur Mönchengladbach auf ihrer Internetseite zu jedem Video-Vortrag einen Link veröffentlichen, über den Interessierte ohne Anmeldung teilnehmen können. Genutzt wird dazu der Internetdienst Skype.

(NGZ)