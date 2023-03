Termine und Infos Wo werden 2023 Osterfeuer im Rhein-Kreis entfacht?

Grevenbroich

Samstag, 8. April, ab 18 Uhr findet auf dem Kirmesplatz Gindorf eine Osterfeier mit Osterfeuer statt. Veranstalter ist die Feuerwehr Grevenbroich, Einheit Gustorf/Gindorf.

Sonntag, 9. April, 6 Uhr in der Lukaskirche in Grevenbroich-Orken (Adresse: Noithausener Str. 77 in Grevenbroich) - den Gottesdienst am Ostersonntag führt Pfarrerin Esther Weidner.