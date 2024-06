Wirtschaftsförderung „RKNextGen“ – Zukunftskongress im Rhein-Kreis Innovation und Transformation als Schlüssel zum Erfolg

Petrauschke Zweifellos. Manche Prozesse dauern einfach zu lange. Da muss mehr Tempo her. Denken Sie nur an das Beispiel des neuen Autobahnanschlusses bei Delrath, ein Dauerthema seit Jahren! Bund und Land müssten bei Planung, Entscheidung und Umsetzung schneller werden. Wir haben im Rhein-Kreis gerade mit allen acht Kommunen einen Pakt für Planungsbeschleunigung unterschrieben. Auf kommunaler Ebene wollen wir alles tun, damit wir so schnell wie möglich sind. Das löst nicht alle Probleme, kann aber im Wettbewerb der Standorte entscheidend sein. Die Skihalle in Neuss oder das AOK-Bildungszentrum in Grevenbroich sind nur zwei Beispiele für Projekte, die wir in den Kreis holen konnten, weil Kommunen und Politik schneller und entschiedener waren als anderswo. Ein anderes Beispiel sind Glasfasernetze in Gewerbegebieten: Wir haben früh dafür gesorgt, dass unsere Gewerbegebiete umfänglich mit Glasfaserleitungen versorgt werden. Das zeigt Wirkung, denn wir verbuchen Ansiedlungen von Unternehmen, die diese Anbindung anderswo nicht hatten, für ihre Geschäfte aber dringend auf schnelle Datenleitungen angewiesen sind.