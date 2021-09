Nach der Bundestagswahl 2021 : Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss fordert Bürokratieabbau

Rhein-Kreis Noch ist unklar, wie die neue Regierungskoalition in Berlin aussehen wird. Aber die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein formuliert schon klare inhaltliche Erwartungen. Grundlage dafür ist eine Unternehmensbefragung.

„Die Wirtschaft am Mittleren Niederrhein fordert von der neuen Bundesregierung deutliche Akzente beim Bürokratieabbau, der Digitalisierung und in der Bildungspolitik“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer IHK Mittlerer Niederrhein. Die Betriebe in der Region waren vor der Bundestagswahl befragt worden und hatten diese Bereiche als bedeutendste Handlungsfelder benannt. Das teilt die IHK mit. Konkret erwartet jeder zweite Betrieb Anstrengungen beim Bürokratieabbau, 48 Prozent bei der Digitalisierung und 40 Prozent in der Bildungs- und Fachkräftepolitik. Gleichzeitig hofft Steinmetz auf eine schnelle Regierungsbildung.