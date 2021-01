Corona im Rhein-Kreis Neuss : Wirbel um Telefonnummern für Impftermine

Das Impfzentrum befindet sich in der BTI-Turnhalle am Hammfelddamm in Neuss. Foto: Simon Janßen

Rhein-Kreis Zurzeit verschickt der Rhein-Kreis Neuss Einladungsschreiben zur Corona-Schutzimpfung an alle Personen ab 80 Jahre im Kreisgebiet. Doch dabei ist ein Fehler passiert.

Zurzeit verschickt der Rhein-Kreis Neuss Einladungsschreiben zur Corona-Schutzimpfung an alle Personen ab 80 Jahre im Kreisgebiet. Die Schreiben bestehen aus einem Brief von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sowie einem Anschreiben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Doch ein Detail hat in den vergangenen Tagen für Verunsicherung und Irritationen bei angeschriebenen Senioren gesorgt: eine nicht für die Region vorgesehene Telefonnummer.

Der Rhein-Kreis Neuss klärt nun auf: Einem Teil der durch den Kreis versandten Schreiben liegt irrtümlich das Schreiben des Landes für Westfalen und nicht für das Rheinland bei. Die beiden Anschreiben unterscheiden sich in der Telefonnummer, die für die Terminvereinbarung genannt ist. In dem Anschreiben des Kreises ist die korrekte Telefonnummer 0800 11611701 der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein genannt. In dem fälschlicherweise verschickten Anschreiben für Westfalen ist die Telefonnummer 0800 11611702 genannt.

Eine Terminvereinbarung ist für Bürger aus dem Kreisgebiet unter beiden Telefonnummern uneingeschränkt möglich. Das betont der Rhein-Kreis Neuss. „Ich bitte die Betroffenen für den Fehler um Entschuldigung. Wichtig ist, dass die Möglichkeit der Terminvereinbarung hierdurch nicht eingeschränkt ist“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Umfassende Informationen zur Corona-Schutzimpfung sowie den Möglichkeiten zur Terminvereinbarung finden sich auch unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung im Internet.

Das Impfzentrum des Kreises in der Turnhalle des Berufskollegs für Technik und Informatik (BTI) am Hammfelddamm in Neuss nimmt am 1. Februar seinen Betrieb auf. Die jetzt Angeschriebenen können ab Montag, 25. Januar, Termine für die Impfungen gegen das Coronavirus vereinbaren.

(NGZ)