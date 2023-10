Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein „Sport hilft gegen den Fachkräftemangel“

Steinmetz Erst einmal sind wir im Rhein-Kreis sportlich nicht so schlecht aufgestellt, wie es vielleicht den Anschein hat. In den olympischen Sportarten Ringen und Säbelfechten haben wir zwei erfolgreich arbeitende Bundesstützpunkte, das Gleiche gilt für die Nachwuchsarbeit in Sachen Handball. Und in „Nischensportarten“ wie Skaterhockey und Floorball sind wir sogar bundesweit führend. Aber Sie haben Recht, auch ich betrachte die sportliche Entwicklung im Rhein-Kreis durchaus mit Sorgen, ich wünsche mir mehr Unterstützung und vor allem mehr öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für das, was der Sport leistet. Zum Beispiel, was die beiden von Ihnen genannten Vereine angeht. Wenn uns das nicht gelingt, verlieren wir auch an Bedeutung, auch beim Nachwuchs und damit auch für Einrichtungen wie das Sportinternat.