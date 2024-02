Kundgebungen gegen Rechtsextremismus Wie Parteien im Rhein-Kreis von den Demos profitieren

Seit mehreren Wochen finden bundesweit Proteste gegen Rechtsextremismus statt. Auch in Neuss haben zuletzt tausende Menschen ein Zeichen für Demokratie und gegen Hass und Hetze gesetzt. Welche Auswirkungen diese Proteste haben können, zeigt eine Meldung der Grünen: Seit Jahresbeginn erlebt die Partei nach eigenen Angaben eine Eintrittswelle. Mehr als 4500 Mitglieder hätten demnach infolge der Demonstrationen, wie die Parteispitze vermutet, eine Mitgliedschaft beantragt. Auch im Rhein-Kreis Neuss tut sich etwas. Was die Kreisverbände nach den Kundgebungen in Neuss und Umgebung berichten: