Schulen im Rhein-Kreis Neuss : Wer macht die beste Schülerzeitung?

Rhein-Kreis Die rheinischen Sparkassen und die NGZ starten erneut den Schülerzeitungswettbewerb. Teilnahmeschluss ist der 7. Februar.

Bis zum 7. Februar können sich alle regelmäßig erscheinenden Schülerzeitungen daran beteiligen und sich in den drei Wettbewerbskategorien „Klassen 5-13“, „Grund-“ und „Förderschulen“ sowie in der Kategorie „Online-Zeitungen“ bewerben. Allein die Sieger der Kategorie „Klassen 5-13“ erhalten einen Sachpreis im Wert von 2000 Euro. Sonderpreise sind für besonders gelungene Ideen wie herausragende Einzelbeiträge oder besonders gutes Layout vorgesehen. Auch in dieser Wettbewerbsrunde gilt: Die Besten in den drei Hauptkategorien sind automatisch für den Schülerzeitungswettbewerb der Bundesländer nominiert.