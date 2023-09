Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss Zahl der Arbeitslosen im September gesunken

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich in den Kommunen des Rhein-Kreises Neuss im September in unterschiedlicher Ausprägung positiv. Registriert wurden 1790 Arbeitslose in der Stadt Dormagen (-80 zum Vormonat), 1866 in Grevenbroich (-80), 547 in Jüchen (-23), 1028 in Kaarst (-29), 678 in Korschenbroich (-14), 1395 in Meerbusch (-59), 5.953 in Neuss (-191) und 256 in Rommerskirchen (-18). Die Arbeitslosenquote für den Rhein-Kreis Neuss ging im September 2023 um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent zurück. Vor einem Jahr hatte sie bei 5,4 Prozent gelegen.