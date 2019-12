Naherholung im Rhein-Kreis : Weg frei für den „Strategischen Bahndamm“

Rhein-Kreis Der Naturschutzbeirat des Rhein-Kreises hat in seiner jüngsten Sitzung keine Bedenken gegen die Realisierung geäußert.

Der Weg für das Projekt „Landschaftsgalerie Strategischer Bahndamm“ ist frei. Der Naturschutzbeirat des Rhein-Kreises hat in der jüngsten Sitzung keine Bedenken angemeldet. An der Schaffung eines durchgängigen Fuß- und Radwegs mit funktionsgerechten Auf- und Abgängen, Brücken und Landschaftsinformationen bestehe ohne Zweifel ein nicht unerhebliches öffentliches Interesse.

Der Bahndamm zwischen Rommerskirchen und Holzheim ist Teil einer vor mehr als 100 Jahren geplanten und durch Aufschüttung begonnenen, aber nie in Betrieb gegangenen Bahnlinie. Das schmale Waldstück durchzieht auf einer Länge von 13 Kilometern Teile der Städte Neuss und Grevenbroich sowie der Gemeinde Rommerskirchen, in deren Eigentum es auch steht. „Neben seinen ökologischen und landschaftsgliedernden Funktionen in der Agrarlandschaft hat der Bahndamm eine hohe Erholungs- und Verbindungsfunktion“, wie in den Beratungsunterlagen für den Beirat zu lesen stand.