Firmen-Umfrage im Rhein-Kreis Neuss : Was Unternehmen von der EU erwarten

Rhein-Kreis Die Europawahl am 26. Mai rückt näher. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat in einer Befragung ermittelt, welche Bedeutung die Europäische Union für die Unternehmen am Niederrhein hat und inwiefern sie von der EU und dem Binnenmarkt profitieren.

Zudem wollte die Kammer wissen: Was sind die dringendsten Probleme, um die sich die EU nach der Europawahl kümmern muss? „Für die Unternehmen in unseren Ausschüssen und der Vollversammlung hat die europäische Integration eine große wirtschaftliche Bedeutung“, betont IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Zwei Drittel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass die EU besser sei als ihr Ruf.“

Für 64 Prozent der Unternehmer hat der Wegfall von Wechselkursrisiken eine sehr große oder große Bedeutung. Der Zugang zu europäischen Märkten ist für immerhin 62 Prozent der Befragten wichtig bis sehr wichtig. Drei Viertel der befragten Unternehmer sehen den größten Integrationserfolg der EU in der Stabilität des politischen Systems und damit einhergehend in den stabilen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Das teilt die IHK mit.

Drei Themen sollten nach der Europawahl angegangen werden. Erstens: der Abbau von Staatsschulden. Zweitens: der Bürokratieabbau. Und drittens: eine Stärkung des Freihandels. Eine klare Haltung gibt es auch mit Blick auf den Brexit: 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Zusammenhalt der EU und der Binnenmarkt nicht durch einen Brexit-Deal gefährdet werden dürfen.

(NGZ)