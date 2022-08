Tipps für die Region : Fischmarkt, Musik und Flohmarkt – das Wochenende im Rhein-Kreis Neuss

Zum dritten Mal in diesem Jahr gibt es den Neusser Fischmarkt mit Fischgerichten, Brötchen und vielem mehr. Foto: Woitschützke

Rhein-Kreis Die Mitte der Woche ist erreicht, das Wochenende lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wer noch keine Pläne hat, dem hilft vielleicht ein Blick in die Veranstaltungsübersicht des Rhein-Kreises weiter.

Fischmarkt Zum dritten Mal in diesem Jahr wird am Sonntag, 14. August, ein Fischmarkt auf der Hafenpromenade in Neuss abgehalten. Fischhändler bieten von 11 bis 18 Uhr eine große Auswahl: Vom Fischbrötchen, über Backfisch bis hin zu delikaten Fischtellern.

Jazznacht Bei freiem Eintritt lädt das Kulturforum Alte Post in Neuss zur Jazzsommernacht. Los geht es um 19 Uhr, drei Bands spielen immer zur vollen Stunde, das Set dauert jeweils 45 Minuten. Mit dabei sind The Nightbirds, das URS Quartett und Raab, Tortiller und van Endert.

Flohmarkt Am Sonntag, 14. August, kommen Kinder- und Mädelsflohmarkt im Rennbahnpark zusammen. Von 11 bis 17 Uhr gibt es an mehr als 500 Ständen einiges zu entdecken: Vintage & Second Hand, Klamotten, Schuhe, Schmuck und Accessoires. Beim Kinderflohmarkt gibt es alles rund ums Thema Kind und Baby sowie selbstgemachte Unikate, die als Geschenkidee oder Zimmerdekoration dienen können.

Orgelsommer In Neuss erklingt im August besonders häufig die Orgel des Quirinusmünsters: Internationale Gäste sind beim 28. Orgelsommer eingeladen, an dem Neusser Instrument zu spielen. Am Sonntag, 14. August, geht es weiter mit einem Konzert von Ignace Michiels, der ein Programm rund um den franzöischen Komponisten César Franck vorbereitet hat. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Lokale Musiker In Dormagen spielen am Samstag, 13. August, von 12 Uhr bis 23.55 Uhr lokale Musiker bei dem 18. Festival „Musik aus Dormagen“ im Haus Piwipp. Es handelt sich um eine Open-Air-Veranstaltung, der Eintritt ist frei und der Erlös wird gespendet. Es spielen: Schlagzeugschule Dormagen, Under my Hat, Bob‘s your Uncle, Madam Bomb, Starlettes, JHMusic, Erigiert ist der größer, Out of Noise, Unexpected Visitors, Food for the Monkeys.

Brings im Sommerbiergarten Am Freitag,12. August, kommen Brings nach Grevenbroich, genauer gesagt in die Mietbar, Lilienthalstraße 16. Mit dabei haben sie all ihre Hits. Es wird gefeiert und getanzt, es gibt Stehtische und Sitzgelegenheiten. Inklusive verschiedenen Getränkeständen, Cocktail-Bar, Leckereien vom Grill! Karten solange der Vorrat reicht! Los geht es um 20.30 Uhr. Karten zum Preis von 32,90 Euro sind noch erhältlich auf Eventim. Die Kinderkarte kostet 11,34 Euro und ist ebenfalls noch erhältlich.

(ubg)