Corona Regeln in der Übersicht : Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

Was hat im Rhein-Kreis Neuss geöffnet? Was ist erlaubt?

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss liegt der Inzidenzwert am Mittwoch bei 85,4. Was bedeutet das für die Gastronomie, Tierparks, Schwimmbäder und Museen? Wir geben eine Übersicht.

Der Inzidenzwert ist am Dienstag unter 100 gesunken, die ersten Lockerungen sind in Sicht. Dazu muss der Inzidenzwert jedoch fünf Tage unter der 100er-Marke bleiben. Dann, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs, müssten noch zwei weitere Tage abgewartet werden, bis Lockerungen möglich seien. Doch was ist aktuell in Neuss, Grevenbroich, Dormagen, Kaarst, Jüchen, Rommerskirchen, Korschenbroich und Meerbusch erlaubt? Eine Übersicht.