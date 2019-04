Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Was sich die Generation Z wünscht

Rhein-Kreis Im Arbeitsalltag treffen derzeit vier Generationen mit unterschiedlichen Werten und Lebenseinstellungen aufeinander. „Das stellt die Unternehmen vor eine besondere Herausforderung“, erklärt Birgit Terschluse, Fachkräfteberaterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein.

Die These: Gerade für die sogenannte Generation Z, die derzeit auf den Arbeitsmarkt strömt und sich der großen Nachfrage an hochqualifizierten Nachwuchskräften durchaus bewusst ist, werden sich Unternehmen in Zukunft einiges einfallen lassen müssen. Moderiert wurde die Veranstaltung von zwei Vertretern der Generation Z, den beiden 3M-Auszubildenden Johanna Philipp und Julian Theißen. Bevor es an die eigentliche Arbeit in Workshops ging, wurden die 60 Teilnehmer von Antje-Britte Mörstedt, Professorin und Vizepräsidentin der privaten Hochschule Göttingen, mit einem Impulsvortrag („Generation Z – geht’s noch? Eine neue Herausforderung für Unternehmen“) ins Thema eingeführt. Sie erläuterte, oft mit einem Augenzwinkern, die Erwartungen der Generation Z an Beruf und Arbeitgeber.