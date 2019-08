Neue Bevölkerungs-Vorausberechnung : Rhein-Kreis wächst am zweitschnellsten in NRW

Rhein-Kreis wächst am zweitschnellsten in NRW

Rhein-Kreis IT.NRW hat eine neue Bevölkerungs-Vorausberechnung gemacht. In einer Kategorie liegt der Rhein-Kreis sogar auf Platz eins.

Aktuell leben in Nordrhein-Westfalen 17,9 Millionen Menschen – im Jahr 2040 werden es fast 18,1 Millionen sein. Unter den Kreisen des Landes liegt der Rhein-Kreis Neuss dabei mit einer Wachstumsrate von insgesamt 5,7 Prozent auf Platz zwei. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW. Die Bevölkerungszahl entwickelt sich laut Prognose regional sehr unterschiedlich: Während die Bevölkerung besonders im Rheinland anwächst, geht sie in anderen Landesteilen zurück.

Nahezu alle kreisfreien Städte und Kreise in NRW werden bis zum Jahr 2039 Einwohner aus Wanderungen dazugewinnen. Der Rhein-Kreis Neuss gewinnt in diesem Punkt sogar am stärksten und wächst bis zum Jahr 2039 um 12,5 Prozent durch den Überschuss an Zuzügen.