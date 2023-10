Rhein-Kreis Neuss – Sondersitzung der CDU zum Rheinland Klinikum Tadel für Dieter Welsink, aber seine Klinik-Vorschläge werden geprüft

Rhein-Kreis · In einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung noch am Sonntagabend hat die CDU-Kreistagsfraktion über das am Freitag veröffentlichte Thesenpapier ihres Fraktionsmitgliedes Dieter Welsink zur Zukunft des Rheinland Klinikums diskutiert. Vor allem der Vorschlag, den stationären Betrieb im Elisabethkrankenhaus einzustellen, hatte zuvor für Wirbel gesorgt. Das ist das Ergebnis.

09.10.2023, 05:30 Uhr

Das Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich hat – wirtschaftlich betrachtet – die größten Probleme unter den Standorten des Rheinland Klinikums. Ein Vorschlag, den stationären Betrieb dort einzustellen, schlägt Wellen. Foto: Kandzorra, Christian

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung