Impfangebote im Rhein-Kreis Neuss : Vierte Corona-Impfung für bestimmte Gruppen startet

Für bestimmte Personengruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine weitere Auffrischungsimpfung. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis ermöglicht ab sofort auf Basis der Stiko-Empfehlung sowohl in seinem Impfzentrum in Neuss als auch bei allen mobilen Angeboten die vierte Corona-Schutzimpfung für bestimmte Personengruppen. Für wen die Regelung gilt und was zu beachten ist.

Für bestimmte Personengruppen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine weitere Auffrischungsimpfung. Dies greift das Land NRW in seinem am Mittwoch aktualisierten Erlass zur Organisation des Impfgeschehens gegen Covid-19 auf. Dementsprechend ermöglicht der Rhein-Kreis Neuss ab sofort auf Basis der Stiko-Empfehlung sowohl in seinem Impfzentrum in Neuss als auch bei allen mobilen Angeboten die vierte Impfung generell für über 70-Jährigen, für Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab fünf Jahren. Ebenso greift der Doppel-Booster für die Beschäftigen in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen insbesondere mit direktem Patientenkontakt. Das teilt der Kreis mit.

Die Viertimpfungen erfolgen mit den gegenwärtig verfügbaren mRNA-Impfstoffen. Wenn möglich, soll der gleiche mRNA-Impfstoff zum Einsatz kommen, der auch bei der ersten Auffrischungsimpfung genutzt wurde. Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll die erneute Auffrischungsimpfung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr. Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises ist in Kontakt mit den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreis und unterstützt bei Bedarf mit mobilen Impfangeboten vor Ort.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke betont zudem noch einmal die Bedeutung der Impfkampagne im Kampf gegen Corona. „Neben den Auffrischungsimpfungen ist es vor allem wichtig, dass sich alle noch Ungeimpften impfen lassen“, appelliert er. Der Landrat ruft dazu auf, schnellstmöglich einen Impftermin beim Hausarzt zu vereinbaren oder die Möglichkeit zu nutzen, sich ohne Termin im Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss oder bei dessen mobilen Impfangeboten impfen zu lassen.

Eine Übersicht über alle Impfangebote des Rhein-Kreises Neuss gibt es unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung im Internet.

