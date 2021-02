Jobs im Rhein-Kreis Neuss : IHK: Viele Ausbildungsplätze ab Sommer offen – jetzt bewerben

Rhein-Kreis Für dieses Ausbildungsjahr sind noch 69 Prozent der Ausbildungsstellen unbesetzt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bei rund 450 Unternehmen aus der Region hervor,

Die Ergebnisse hat die Kammer jetzt vorgelegt. Die IHK hatte die Betriebe gefragt, wie viele der für das im Sommer 2021 beginnende Ausbildungsjahr angebotenen Stellen noch offen seien. „Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren 42 Prozent der Stellen noch unbesetzt. Dies zeigt, dass auch der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr durch die Pandemie stark unter Druck bleiben wird“, teilt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz mit. Der deutliche Anstieg habe verschiedene Ursachen.

Die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen erschweren den Kontakt zu möglichen neuen Auszubildenden. Bewerbungsgespräche sind nur begrenzt durchführbar, auch Einstiegspraktika können selten angeboten werden. „Die Betriebe erreichen die potentiellen Auszubildenden so nur schwer“, so Steinmetz. Durch die fehlende Öffnungsperspektive wird auf Seiten besonders betroffener Betriebe auch abgewartet. Dies betrifft insbesondere das Gastgewerbe, in dem es zudem kaum angebotene Stellen gibt.