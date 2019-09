Arbeitsunfähigkeiten im Rhein-Kreis Neuss : Verwaltung liegt bei Krankheitstagen vorn

Rhein-Kreis Die AOK Rheinland/Hamburg hat die Arbeitsunfähigkeitsdaten für den Kreis ausgewertet. Langzeiterkrankungen haben zugenommen.

„Dagegen ist die Zahl der Langzeiterkrankungen gestiegen“, erklärt Regionaldirektorin Marion Schröder. Sie nimmt zugleich eine Einordnung vor. „Grundsätzlich gilt aber: Die Versicherten im Rhein-Kreis Neuss sind nicht gesünder oder kränker als in anderen Regionen“, sagt Schröder. An erster Stelle der Fehltageszeiten aufgeschlüsselt nach Branchen sind die Beschäftigten der allgemeinen öffentlichen Verwaltung gelistet. „Wer jetzt denkt: Ah, typisch Verwaltung, irrt“, klärt Schröder auf. Denn Beamte tauchen in diesen Daten nicht auf, da sie privatversichert sind. Es handelt sich vielmehr um Angestellte und Arbeiter in Straßenbaubetrieben, Kindertagesstätten oder Grünflächenämtern, erläutert Mertens. An zweiter Stelle des Gesamtkrankenstandes folgen Mitarbeiter aus den Bereichen Ver- und Entsorgung, an dritter Stelle Beschäftigte an Alten- und Pflegeheimen sowie im Bereich der ambulanten Pflege.