Projekt im Rhein-Kreis : Masterplan für Digitalisierung - Kreisverwaltung bis 2030 papierlos?

Rhein-Kreis Neuss 180 Seiten lang ist der Plan, den IT-Dezernent Harald Vieten den Mitgliedern des Digitalisierungsausschusses vorstellte. Ein Ziel: Die Kreisverwaltung soll bis spätestens 2030 papierlos sein.

Landrat und IT-Dezernent hatten den 180 Seiten umfassenden Masterplan bei der Juni-Sitzung des Ausschusses vorgestellt. Bei der aktuellen Sitzung nun bestand kein Beratungsbedarf mehr, so dass er problemlos den Ausschuss passierte. Nach dem Bericht der Verwaltung haben Kreisverwaltung und Kreistag in den vergangenen Jahren zahlreiche digital-politische Grundlagen gelegt und das erste Digitalisierungskonzept von 2016 damit stetig weiterentwickelt. Das neu geschaffene IT-Dezernat habe erfolgreich zahlreiche weitere wichtige Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt und neue Vorhaben projektiert und diese im vorliegenden Masterplan Digitalisierung strukturiert zusammengeführt.

Darin beschrieben werden in fünf Handlungsfeldern nicht nur Ziele, Steuerungsprozesse und Schwerpunkte, sondern auch eine Roadmap mit konkreten Projekten und Maßnahmen, wie die Ziele in den nächsten Jahren erreicht werden sollen. Neben Investitionen in leistungsfähige digitale Infrastrukturen ist eine breite digitale Kompetenz bei den Beschäftigten ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche digitale Transformation in der Kreisverwaltung. Außer zahlreichen Maßnahmen dafür hat das IT-Dezernent auch ein spezielles Fort- und Weiterbildungsprogramm zur Digitalisierung im Schulterschluss mit den kreisangehörigen Kommunen initiiert, das gemeinsam von Mitarbeitern der Verwaltung und kreisangehörigen Kommunen (kostenfrei) genutzt wird. Dafür hat der Kreistag jährlich 100.000 Euro bewilligt. „Der Masterplan markiert dabei aber nicht das Ende der Planung, sondern ist agil angelegt und unterliegt in Zeiten des digitalen Wandels und der fortschreitenden Technologisierung einem fortlaufenden, dynamischen Prozess“, betont Vieten.