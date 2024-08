Bilanz vorgelegt Rhein-Kreis Neuss verteilt 950 Schwimm-Abzeichen

Für die teilnehmenden Schulen mit den prozentual zur Schülerzahl meisten Schwimmabzeichen gab es zudem Geldpreise. Die Friedensschule in Dormagen erhielt 500 Euro, die Tannenbuschschule in Dormagen-Delhoven erhielt 300 Euro, jeweils 200 Euro gingen an die Albert-Schweitzer-Schule in Neuss und die Gemeinschaftsgrundschule Jüchen.