Veranstaltungstipps im Rhein-Kreis Neuss So kommt im Rhein-Kreis Neuss Weihnachtsstimmung auf

Weihnachtsbaum aussuchen Natürlich tut es auch ein Plastikbaum aus dem Geschäft. Aber der Duft eines echten Weihnachtsbaumes bringt den Winter in Sekunden ins heimische Wohnzimmer. Doch der Weihnachtsbaum will gut ausgesucht sein. Das geht nur in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre. So eine gibt es beim „Hülserhof“ in Korschenbroich. Mit einem Glühwein kann hier die entspannte Suche nach dem perfekten Baum beginnen. Adresse: Oststraße 11 B in 41352 Korschenbroich-Kleinenbroich.