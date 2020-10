Rhein-Kreis Neuss verabschiedetAbgeordnete : Schluss nach 621 Jahren Kreistag

Rhein-Kreis Landrat Petrauschke verabschiedet 39 Abgeordnete am Hammfelddamm. Als erste erhielten die stellvertretenden Landräte Hans-Ulrich Klose und Horst Fischer ihre Urkunden.

(NGZ) Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat jetzt 39 Abgeordnete verabschiedet, die zusammen 621 Jahre im Kreistag und in dessen Ausschüssen aktiv waren, und sprach ihnen in der Aula des Berufskollegs am Hammfelddamm seinen Dank aus: „Mit Ihrem verantwortungsvollen und engagierten Einsatz haben Sie zahlreiche Entscheidungen zum Wohl der hier lebenden Menschen getroffen. Sie haben Ihrem Wählerauftrag entsprechend politisch um bestmögliche Lösungen und Wege gerungen, unseren Rhein-Kreis Neuss mit seinen 450.000 Einwohnern in eine gute Zukunft zu führen.“