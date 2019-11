Deutschland-Sitz in Neuss : UPS legt Studie zu Online-Shopping vor

Deutschland-Sitz in Neuss

Rhein-Kreis Das Logistikunternehmen UPS hat eine Studie zum Verhalten und zu Ansprüchen von Online-Shoppern vorgelegt. Zentrales Ergebnis: Eine schicke Internetpräsenz beziehungsweise eine nutzerfreundliche App reichen bei Weitem nicht aus, um Online-Käufer zufriedenzustellen.

Kunden in Deutschland fordern vor allem Transparenz bei der Zusammensetzung von Gebühren, Kontrolle über den Zustellprozess, eine klar formulierte Rückgaberichtlinie sowie Treueprämien. Das geht aus der „UPS Pulse of the Online Shopper Studie 2019“ hervor.