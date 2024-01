Rhein-Kreis unterstützt Hebmüller in Meerbusch Ingenieurskunst im Kleinen

Das Unternehmen Hebmüller Technik hat in sich in 134 Jahren bereits mehrfach neu erfunden – und seinen Standort gewechselt: Seit 2013 hat das Unternehmen seinen Sitz im Osterather Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße, was nicht passender sein könnte. Denn das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Automobilbranche, vom Karosseriebau in den Anfängen bis heute zu kleinen Filtern und Dichtungen für Motoren und Getriebe. Doch in Zukunft werden Elektromotoren solche Kleinteile nicht mehr benötigen. Eigentümer Jörg Hebmüller hat deswegen 2017/18 eine strategische Neuausrichtung in die Wege geleitet. Das Ingenieursteam hat für Filtersiebe im Bereich Wasser und Sanitär ein zweites Einsatzfeld gefunden. Da am Firmensitz in Osterath nicht produziert wird, sondern die Produkte gelagert und verschickt werden, ist der Bereich Ein- und Verkauf besonders gefordert. Mit neuer Software soll der Wareneingang schneller und effizienter gemacht werden. Und so freut es das Unternehmen, vom Rhein-Kreis Neuss einen Zuschuss aus dem Innovationsförderprogramm INNO-RKN zu erhalten.