Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmerinnentag bei der Handwerkskammer

Rhein-Kreis/Düsseldorf Die Handwerkskammer Düsseldorf macht sich für die Förderung von weiblichen Führungskräften stark. Dazu gibt es besondere Angebote.

Für weibliche Führungskräfte im Handwerk gab es jetzt den vierten Aktionstag „Frauen gehen in Führung“ der Handwerkskammer Düsseldorf. Unter anderem standen Vorträge und ein Erfahrungsaustausch mit Beispielen aus der Praxis wie Sandra Gronemeier, Maßschneiderin, Innungsobermeisterin und Kammer-Vorstand, auf dem Programm. „Mir als eine Art Lebensbegleiterin eine Vertrauensstellung bei meinen Kundinnen zu erarbeiten und zu behalten“, so beschreibt Sandra Gronemeier ihr berufliches Credo. Und: „Schneidern ist mein Yoga.“ Die Atelier-Chefin aus Düsseldorf hielt den Impulsvortrag beim Aktionstag.

Die Kammer hat es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, Handwerkerinnen wie Sandra Gronemeier bei ihrer Karriere zu unterstützen. Dazu zählt Beratung und Begleitung mit Blick auf den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit. „Frauen sind die größte unausgeschöpfte Zielgruppe, wenn es um die Qualifikation auf Meisterebene, um Unternehmensgründung und um Betriebsnachfolge geht“, erklärt Claudia Schulte, Leiterin der Betriebsberatung und Initiatorin des Aktionstags, die Motivation für das speziell auf Frauen zugeschnittene Angebot.

Der Aktionstag in der Handwerkskammer am Georg-Schulhoff-Platz bot daher nach der Begrüßung durch Kammer-Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann neben den Workshops auch wieder genügend Zeit zum Netzwerken. Die thematischen Schwerpunkte lagen diesmal in den Chancen der fortschreitenden Digitalisierung speziell für Geschäftskonzepte von Frauen – darüber informierten Zerrin Börcek (fe:male Innovation Hub, Düsseldorf) und Johanna Erlbacher (Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, Bayreuth). Zur Mitarbeitergewinnung und -bindung referierten Anika Jansen (IW Köln) und Sarah Eichhorn (HWK Düsseldorf). Außerdem im Fokus: das Problem der wirtschaftlichen Existenzsicherung des Betriebs. Ein Info-„Markt der Möglichkeiten“ von Fördereinrichtungen begleitete den Unternehmerinnentag.