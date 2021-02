Digitalisierung im Rhein-Kreis Neuss : Unternehmen sehen digitalen Nachholbedarf

Rhein-Kreis Nur befriedigend – so stufen Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsgrad laut Umfrage ein. Sorgen bereiten IT-Sicherheit und Datenschutz.

(NGZ) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Ergebnisse einer bundesweiten Digitalisierungsumfrage veröffentlicht, an der sich knapp 3500 Unternehmen beteiligt haben. Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass Betriebe Digitalisierungspotenziale nutzen und sich der Selbsteinschätzung nach leicht verbessert haben. „An manchen Stellen gibt es aber weiter Nachholbedarf, insbesondere bei der digitalen Infrastruktur“, sagt Elke Hohmann, Leiterin der Abteilung Innovation, Digitales und Wachstum IHK Mittlerer Niederrhein. Passend dazu bietet die Kammer im Februar Veranstaltungen zu den Themen IT-Sicherheit und IT-Notfall an.

Auf einer Notenskala von 1 (voll entwickelt) bis 6 (wenig entwickelt) stufen die Unternehmen ihren eigenen Digitalisierungsgrad demnach nur als befriedigend ein (Durchschnittsnote: 2,9). „Wir freuen uns, dass sich die Selbsteinschätzung der Unternehmen im Gegensatz zur letzten Umfrage – 2017 lag die Durchschnittsnote bei 3,1 – leicht verbessert hat“, so Hohmann. Eine Herausforderung bei der Digitalisierung ist oft unzureichendes Internet, das insgesamt 35 Prozent der Unternehmen beklagen. Aber auch die hohe Komplexität bei der Umstellung vorhandener Systeme und Prozesse (45 Prozent), hohe Kosten (40 Prozent) und fehlende zeitliche Ressourcen (38 Prozent) erschweren aktuell die Digitalisierung in den Unternehmen. Dabei nimmt die Bedeutung zu. Wie eine Umfrage des Branchenverands Bitkom Ende 2020 zeigte, hat die Digitalisierung durch Corona für acht von zehn Unternehmen an Bedeutung gewonnen.

Drei kostenfreie Webinare gibt es hierzu noch im Februar. Am 19. Februar, 9 bis 10 Uhr, dreht sich alles um die Frage „IT-Notfall! Was nun?!“, am 23. Februar, 9 bis 10 Uhr, lautet das Thema „IT-Sicherheit zum Frühstück: Erpressungstrojanern einen Strich durch die Rechnung machen“ und am 26. Februar, 9 bis 10.15 Uhr, geht es bei „IT-Sicherheit im Mittelstand: Trends und Tendenzen in 2021“ um Cyber-Vorfälle und Handlungstipps. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den Referenten gibt es unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/25321 im Internet.