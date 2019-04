Wirtschaft in Neuss : Nachfolger-Hilfe für Unternehmen

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammern in NRW haben mit der Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW (KBG) das Sonderprogramm „Wachstum/Nachfolge“ für die gewerbliche Wirtschaft aus Handel, Dienstleistung und Industrie vereinbart.

Laut einer IHK-Studie werden in NRW in den kommenden zehn Jahren die Inhaber von rund 282.000 Unternehmen in den Ruhestand gehen und einen Nachfolger suchen. „Viele dieser Unternehmen sind dann zwar übergabereif, aber längst nicht übernahmefähig“, so Mangels. Er geht davon aus, dass etwa drei Viertel der Unternehmen keinen Nachfolger finden werden. Das liege vor allem daran, dass viele Unternehmen nicht wettbewerbsfähig aufgestellt und somit für potenzielle Nachfolger nicht interessant seien. „Sie haben somit nur eine Chance, wenn sie die kommenden Jahre nutzen und in die Wettbewerbsfähigkeit ihres Betriebs investieren“, erklärt Mangels. „Dabei hilft das neue Förderprogramm.“