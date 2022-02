Neubau im Rhein-Kreis Neuss : Umzug ins neue Kreisarchiv Ende April geplant

Rhein-Kreis Mit Spannung erwartet wird der Umzug ins neue Kreisarchiv, den Kulturdezernent Tillmann Lonnes in der Sitzung des Kreiskulturausschusses nun für Ende April ankündigt. Das Bauvorhaben wurde begleitet von vielen Pannen.

Pleiten, Pech und Pannen – darunter fällt auch der Neubau des Kreisarchivs in Zons. Und so stellte auch Kulturdezernent Tillmann Lonnes in der digitalen Sitzung des Kreiskulturausschusses dem Leiter der Einrichtung, Stephen Schröder, die rhetorische Frage, ob er denn überhaupt noch Lust habe, umzuziehen. Hat er, und tatsächlich nannte Lonnes ein Datum: Ende April. Im Juni oder Juli sei dann ein Tag der offenen Tür geplant. Abwarten. Immerhin: Das Budget, 6,5 Millionen Euro, werde eingehalten.