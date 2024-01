Fördermittel im Rhein-Kreis Neuss 2023 Mehr als 33 Millionen Euro Landesmittel für den Wohnungsbau

Über 33,2 Millionen Euro an Landesmitteln zur Wohnraumförderung hat der Rhein-Kreis Neuss 2023 bewilligt. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Damit wurden Bau, Erwerb oder Modernisierung von insgesamt 124 Wohneinheiten an Rhein, Erft und Gillbach unterstützt. Diese Bilanz zog jetzt die Wohnraumförderung des Kreises.