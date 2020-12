Rhein-Kreis : Udo Bartsch soll SPD-Fraktion im Kreistag führen

Rhein-Kreis Nach dem angekündigten Rückzug von SPD-Fraktionschef Andreas Behncke im Kreistag, will die Fraktion am 8. Dezember einen Nachfolger wählen. Einziger Kandidat ist Udo Bartsch aus Kleinenbroich.

Am 8. Dezember soll in der Fraktion gewählt werden. Bartsch ist bislang der einzige Kandidat. Derzeit ist er Sprecher des Arbeitskreises Gesundheit, Jugend und Soziales der SPD-Kreistagsfraktion. Bartsch arbeitet im Vorstand des Eisenbahner-Bauvereins Düsseldorf und ist Vorstandsmitglied der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen Düsseldorf und der Region“. Er war bereits in der vergangenen Wahlperiode stellvertretender Fraktionschef und gilt mit seinem beruflichen Hintergrund als Wohnungsbauexperte der SPD und erfahrener Kommunalpolitiker.