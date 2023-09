Arbeitstreffen von Rhein-Kreis und Kommunen Tourismusstrategie nimmt Formen an

In den nächsten Monaten stehen verschiedene Beteiligungsprozesse an. Dazu gehören Expertengespräche, Workshops und eine „Zukunftskonferenz Tourismus im Rheinischen Revier“ am 25. Oktober auf der Kommandeursburg in Kerpen-Blatzheim. Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Entwicklung der Region alle touristisch relevanten Akteure mit einbezogen werden. Das Projekt läuft bis zum Februar 2025.