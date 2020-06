Initiative aus dem Rhein-Kreis Neuss : Tourismus will die Zukunft mit neuen Ideen gestalten

Tourismus will die Zukunft mit neuen Ideen gestalten

Rhein-Kreis Der Countdown läuft. In der ersten Juli-Woche startet das neue Tourismuskonzept für die Region, das auf Initiative des Verkehrsvereins Neuss entstanden ist und als „#RadLustNiederrhein“ vermarktet werden soll. Und das soll die Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Region stützen.

Denn nach dem Rekordjahr 2019 sind die Übernachtungszahlen im Rheinland wegen der Corona-Pandemie komplett eingebrochen. Das geht aus dem Tourismusbarometer Rheinland 2020 hervor, den die IHK-Initiative Rheinland – neben der IHK Mittlerer Niederrhein gehören sechs weitere Kammern dazu – mit Unterstützung der IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen jetzt vorgelegt hat.

Demnach hatte die Stimmung in der Branche einen Tiefststand erreicht, jedes zweite Unternehmen befürchtete ohne weitere Hilfsmaßnahmen die Insolvenz. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, betont: „Wichtig ist nun, dass der Geschäfts- und Freizeittourismus wieder angekurbelt und auch entsprechend vermarktet wird.“

Erwartet wird, dass die Corona-Pandemie auch strukturelle Auswirkungen auf den Tourismus in der Region hat. Schließlich habe die Krise deutschlandweit für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Videokonferenzen gehören für viele Menschen inzwischen zum Alltag, zudem ist das Arbeiten von zu Hause nun geübte Praxis. Das bedeutet aber auch, dass Geschäftsreisen künftig vermutlich nicht mehr so häufig wie vor der Corona-Pandemie stattfinden. Das trifft insbesondere jene Regionen, deren Hotels gerade von diesem Segment in hohem Maße profitiert haben.