Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Tourismus sieht die Zukunft nüchtern

Rhein-Kreis Die Konjunktur trübt sich ein. Das spüren auch Gastgewerbe und Tourismus in der Region. Die jüngste Saisonumfrage zum Tourismus am Niederrhein zeigt eine Branche, die weniger optimistisch in die Zukunft blickt als bislang.

Ob es diese Zeichen geben wird, ist aber fraglich. Beispiel Neuss: Dort verweist Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, darauf, dass vor allem Geschäftsreisende für Umsatz in der Tourismusbranche sorgen. Eine zentrale Rolle spielen dabei große Leitmessen in Köln und Düsseldorf. „Die Hotels in Neuss erwarten 2020 ein gutes Jahr, unter anderem weil die Drupa und die Interpack anstehen“, sagt Sturm. Und zwei touristische Projekte hat Neuss ohnehin in der Pipeline. 2022 steht der Hansetag – die Begrifflichkeit ist missverständlich, da es sich um eine mehrtägige Veranstaltung handelt – in der Quirinus-Stadt an. Rund 300.000 Besucher soll der „große Bruder“ des Hansefestes locken. Und mit der beantragten Aufnahme des Niedergermanischen Limes in die Unesco-Welterbeliste könnte die Römer-Zeit in Neuss noch einmal verstärkt vermarktet werden.