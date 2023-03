Infos und Adressen Hier kann man im Rhein-Kreis Neuss Torten und Kuchen für jeden Anlass kaufen

2022 feierte die Bäckerei und Konditorei Otten 100 Jahre Backtradition. Fertigdeko wie Zuckerfigürchen oder Fertigmarzipanfiguren werden nicht verwendet - Fondant nur selten. Stattdessen wird die Deko per Hand gefertigt. „Wir arbeiten nachhaltig, und passen unsere Produktion täglich an“, sagt Nicole Rettler. Bleibt mal Kuchen über, geht das an „Too good to go“, die Kleinenbroicher Tafel oder auch an Peter von der Obdachlosenhilfe in Mönchengladbach. Mehrstöckige Torten kriegt man für 2023 kaum noch - bei normalem Kuchen und Torten reicht eine Woche Vorlaufzeit. Klassiker im Sortiment sind die Herrentorte, Käse-Sahne-Torte und die Sahne-Nuss-Torte. Saisonale Kuchen und Torten gibt es hier natürlich auch wie Erdbeerkuchen, Pflaumenkuchen oder eine Gewürzschnitte.