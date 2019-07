Landwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Sojabohne – ein Neuling am Niederrhein

Landwirt Tobias Windbergs hat die Sojabohne für den Anbau entdeckt. Foto: Georg Salzburg(salz)

Korschenbroich Auf 14 Hektar baut Landwirt Tobias Windbergs aus Korschenbroich Sojabohnen an. Das ist auf niederrheinischen Feldern noch eine Seltenheit. Kreislandwirt Wolfgang Wappenschmidt lobt den Sojaeinstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

„Sie passt zum Niederrhein mit seinen Fruchtfolgen und hat das Zeug, den heimischen Eiweißbedarf zu bedienen.“ Oliver Krause, Fachberater bei Moland Agrarhandel in Erkelenz, wurde vor neun Jahren vom „Virus Sojabohne“ erfasst und mit ihm im Vorjahr auch Landwirt Tobias Windbergs aus Korschenbroich. Der Grund: Es könne doch nicht sein, dass der Anbau weltweit floriert und in Deutschland heute mit gerade einmal 28.000 Hektar Anbaufläche so zurückhängt. Mit der Gründung der Sojaanbaugemeinschaft Rheinland und aktuell 180 Hektar Anbaufläche ist immerhin das Durchstarten angesagt. Und seit 2018 ist auch Tobias Windbergs mit 14 Hektar Sojabohnenanbauer.

Besondere Blickfänge sind die Sojabohnenfelder nicht gerade. Was da im tiefen Grün dicht bei dicht wächst, das könnten ebenso gut Buschbohnen sein. Trotzdem fragen Vorbeikommende gelegentlich, was denn da neben der Gerste, den Rüben und dem Mais sprieße. „Mit den Leuten kommt man dann schnell ins Gespräch“, berichtet Oliver Krause. Auf deren großes Interesse stößt oft die Besonderheit der Leguminosen mit ihrem Trick, dass die Wurzeln Knöllchen-Bakterien ansetzen, die Stickstoff aus der Luft binden. Auf diese Weise sorgt die Sojabohne für ihren eigenen Dünger.

Info Unter den Ölsaaten weltweit vorne Sojasprossen und Sojaöl haben ihren festen Platz beim Verbraucher. Schwächer ist im Bewusstsein verankert, welch eine große Bedeutung Sojaschrot in der Nutztierhaltung hat. Anbau Die Sojabohne rangiert weltweit unter den Ölsaaten auf dem Spitzenplatz und protzt mit einem Ölanteil von 20 Prozent.

Jedenfalls ist die unscheinbare Sojabohne nicht eine Ackerfrucht wie jede andere. „Weil sie mindestens acht Grad Celsius im Boden braucht, wird sie Ende April, Anfang Mai gesät“, fachsimpelt Tobias Windbergs. „Günstig ist ein feinkrümeliges, ebenes Saatgut, in dem das Korn auf 2 bis 2,5 Zentimeter Saattiefe auf den feuchten Boden abgelegt wird.“ Das Korn soll sofort Wasser aufnehmen. Und da hat das kühle und trockene Frühjahrswetter dem Landwirt in diesem Jahr nicht gerade in die Karten gespielt. Und trotzdem stehen die jungen Pflanzen jetzt, Anfang Juli, wie eine „1“ auf dem Feld.

Auch der niederrheinische Feldfrucht-Newcomer bezieht seine Wirtschaftlichkeit durch öffentliche Förderung. „Wir hoffen, dass sich das irgendwann ändert und der Anbau dann so etabliert ist, dass er sich allein trägt“, erklärt Windbergs. Beim Start dieser Kultur in diesem Landstrich vor zehn Jahren wurden 2,5 Tonnen auf den Hektar geerntet, und 2017 waren es 3,8 Tonnen. Das hört sich schon gut an, aber Praktiker und Berater sind sicher, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist.

Diese Feldfrucht wird als eine Bereicherung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft gesehen. Positiv einzuschätzen ist der geringere Verbrauch an mineralischen Stickstoffdüngern, und sogar die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit wird gelobt. „Unbedingt gefordert ist der Einsatz von nicht genverändertem Saatgut“, betont Tobias Windbergs. Kräftiger Rückenwind kommt auch von den Molkereien, die kürzlich entschieden haben, dass auf nur noch GVO- (von genveränderten Organismen) freies Eiweißfutter umgestellt werden muss. „In diese Lücke stoßen wir mit unserem Soja hinein“, erklärt Krause.