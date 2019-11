Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Tischler-Innung bietet Schnuppertag an

Rhein-Kreis Die Arbeit mit Holz und anderen modernen Werkstoffen reizt viele Jugendliche. Doch in der Ausbildung zeigt sich, dass der Beruf des Tischlers anspruchsvoll ist.

Da reiben sich dann viele verwundert die Augen. Die Tischler-Innung Rhein-Kreis Neuss bietet deshalb am Samstag, 30. November, einen speziellen Eignungstest für ihr Handwerk an. Darauf macht die Innung aufmerksam.

„Jungen Menschen fällt die Berufswahl meist nicht leicht“, sagt Uwe Köhler, Obermeister der Tischler-Innung. „In der Schule haben sie kaum Vorstellungen vom Arbeitsleben entwickeln können, und Berufe gibt es wie Sand am Meer.“ Einer davon ist der Tischler. „Unser Test soll interessierten Jugendlichen die Voraussetzungen deutlich machen, die für unser Handwerk hilfreich sind“, so Köhler. So könnten die jungen Menschen in ihrer Entscheidung sicherer werden.