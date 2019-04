Betrugsversuch im Rhein-Kreis Neuss : Telefonbetrüger geben sich als Polizisten aus

Rhein-Kreis Die Polizei warnt vor Telefon-Betrügern. Mehrere Bürger aus Grevenbroich und Neuss haben am Mittwoch und Donnerstag verdächtige Anrufe bei der Leitstelle gemeldet. Sie berichteten, dass bei den Anrufen die Nummer „049 110“ im Display erschien.

Bei den unbekannten Anrufern handelt es sich nicht um Polizisten, sondern um Betrüger, die die Angerufenen versuchen, mit erfundenen Geschichten über Einbrecherbanden in Angst und Schrecken zu versetzen und dies für ihre Zwecke ausnutzen. Sie bieten verunsicherten Opfern an, Wertgegenstände in „amtliche Verwahrung“ zu nehmen und verschwinden dann mit ihrer Beute auf Nimmerwiedersehen. Darauf weist die Polizei hin.

In allen der Polizei gemeldeten Fällen beendeten die Angerufenen die Telefonate, als sie den Betrugsversuch bemerkten, so dass die Täter mit ihrem Vorhaben scheiterten. Die Polizei wurde verständigt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei betont: Nur ein gesundes Misstrauen sowie das Wissen um die Machenschaften der Täter und ein vertrauensvoller Austausch mit Verwandten und Bekannten können davor schützen, hohe Geldsummen oder den Familienschmuck an Kriminelle zu verlieren. Grundsätzlich gilt: Die Polizei ruft niemals mit der Nummer des Notrufes an! Bürger sollten keine Fremden in ihre Wohnung lassen und keinem Unbekannten Geld oder Wertgegenstände übergeben. Bei der Weitergabe von persönlichen Daten und Informationen sollte Zurückhaltung geübt werden. Wenn der Verdacht eines Betrugsversuchs besteht, sollte sofort die Polizei verständigt werden.