Technologiezentrum im Rhein-Kreis So macht das TZG fit für den Arbeitsmarkt

Josephs So wie der Arbeitsmarkt und die Anforderungen von Unternehmen an Mitarbeitende sich ständig ändern, werden auch Bildungsangebote immer eine hohe Bedeutung. Im Bereich der Digitalisierung durchlaufen wir einen solchen Wandel bereits, mit dem vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung steht dem Arbeitsmarkt in unserer Region eine weitere Herausforderung bevor. Hier wollen wir uns einbringen, wenn Menschen durch Weiterbildung ihre Berufschancen verbessern möchten.

Franzen Die Bedeutung des TZG wird zunehmen. Wir möchten die heimische Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss durch maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote unterstützen und darüber hinaus zunehmend klein- und mittelständische Unternehmen bei der Anwendungsentwicklung beraten bzw. Systeme für sie programmieren. Dass wir Fachexpertise in der Anwendungsentwicklung besitzen, haben wir mit unserem bundesweit eingesetzten Online-Belehrungstool gezeigt, welches mittlerweile 86 Gesundheitsämter einsetzen. Wir wollen Schnittstellenlösungen bieten, wo es keine Standardsoftware gibt oder Schnittstellenlösungen zwischen Standsoftwareprodukten benötigt werden. Wir freuen uns in dem Zusammenhang, dass unser Online-Belehrungstool durch die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen empfohlenes digitales Tool zertifiziert wurde.