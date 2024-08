Suche nach Unterstützung Steigender Bedarf an beruflichen Betreuern im Rhein-Kreis

Die Betreuungsbehörde im Jugendamt Rhein-Kreis Neuss sucht Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit. Abteilungsleiterin Stefanie Lenschen berichtet, dass der Bedarf an beruflichen Betreuern enorm zunimmt. „Rund die Hälfte von ihnen geht in den nächsten fünf Jahren nach und nach in Rente“, sagt sie und schildert die Aufgabe so: „Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer ermöglichen Personen, die aufgrund von Krankheit oder Beeinträchtigung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln können, ein selbstbestimmtes Leben.“